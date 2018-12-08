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“Укргаздобыча” открыла новое месторождение в Харьковской области

Суббота, 8 декабря, 2018

Государственное АО “Укргаздобыча” открыло четвертое за этот год месторождение в Харьковской области в процессе геологоразведочных работ на имеющихся лицензиях.

На этапе геологического изучения, по оценке “УкрНИИгаз”, запасы открытого месторождения составляют не менее 400 млн кубометров, а перспективные ресурсы месторождения в целом могут составить около 3,7 млрд куб. м голубого топлива, передает БизнесЦензор со ссылкой на прессс-службу газодобывающей компании.

“Открытие месторождения произошло в ноябре 2018 после завершения бурения и испытания поисковой скважины, которая была заложена по результатам анализа геологического строения площади. Геологическая модель месторождения была построена с использованием программного комплекса Petrel Schlumberger”, — отмечают в компании.

Сегодня “Укргаздобыча” проводит работы по обустройству скважины и введении ее в пробную эксплуатацию, а также продолжает поисково-разведочные работы на новом месторождении.

Как сообщали СМИ, в этом году “Укргаздобычей” уже было открыто три новых месторождения в Харьковской области на участках недр, спецразрешения на которые были получены до 2017 года. Перспективные ресурсы четырех новых месторождений в целом составляют 8,2 млрд куб. м голубого топлива.

Укррудпром



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