Около 250 тонн помощи от Красного Креста проехали через КПВВ

Как заявили в пресс-службе ГПСУ, МККК направил на неподконтрольные территории Украины 255 тонн гуманитарной помощи.

Согласно информации, через КПВВ Новотроицкое проехали 12 грузовиков от Красного Креста и 8 — от Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН.

На этот раз в состав гуманитарного груза для жителей Донецкой области вошли продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, печатные и строительные материалы, лекарственные препараты и др., общим весом почти 255 тонн.