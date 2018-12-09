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С 10-го декабря в Горловке заработают елочные базары

Воскресенье, 9 декабря, 2018

В горадминистрации «ДНР» сообщили о местах размещения елочных базаров, на территории Горловки.

Определено более десяти мест для торговли новогодними соснами и елями, большинство из которых расположены в Центрально-Городском районе:

- ул. Кирова, 25В;

- ул. Комсомольская, 13 (возле кафе «Дружба»);

- на перекрестке ул. Комсомольская и Рудакова;

- просп. Победы, 71Б (возле кафе «Елена»);

- ул. Комсомольская (возле кинотеатра «Ровесник»);

- ул. Первомайская, 6А;

- ул. Виноградная, 10Б (Пантелеймоновка).

В Калининском районе елочные базары откроются на ул.Малыныча, 37В; ул.Бессонова, 11; ул. 40-летия Сов.Украины, 44А (возле магазина «Авоська») и 48А (возле магазина «Старт»), а в Никитовском районе — на ул.Болотникова (прилегающая территория к рынку «Овод») и на ул.Жукова, 12А (возле магазина «Карина»).

Елочные базары будут работать с 10-го декабря с 8 до 18 час..



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