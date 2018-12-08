Фронтовая Горловка: бои не стихают

7-го декабря на протяжении практически всего дня горловчане слышали отголоски боевых действий.

После 11 час. «зашумел» запад города, причем по словам жителей ж/м Гагаринский было очень громко — перестрелки смешались с «бахами». Около полудня от них стало известно, что в в зону обстрела попала территория автокооператива «Шахтер». По некоторым данным, загорелся автомобиль, поврежден гараж.

Кроме того, из крупнокалиберного вооружения в это же время били в районе Зайцево.

Затем тревожные сообщения начали поступать уже после 17 час. Снова неспокойно было на севере Горловки — сначала в окрестностях Зайцево, а спустя полтора — два часа — под Гольмовским, Доломитным и Новолуганским.

Ближе к полуночи некоторое время «шумел» северо-запад.

Всю пятницу не прекращались бои под Песками и Жабичево. С утра под обстрел попал район Авдеевки и Спартака. Днем и вечером боевые действия велись на Приазовье - у Широкино и Саханки, Гнутово и Пикуз (бывшее Коминтерново), Водяного и Ужовки (бывшее Ленинское). Ближе к вечеру снова стреляли под Ясиноватой и Авдеевкой, а позднее — между Новотроицким и Докучаевском, Марьинкой, Трудовскими и Александровкой.

Кроме того, в сводки попали окрестности еще нескольких населенных пунктов.