В Жованке восстановлено электроснабжение

В этой части Зайцево, которая находится под контролем украинских военных, бригада электриков провела ремонтные работы.

Прифронтовой поселок Горловки, в котором проживают около 130 человек, в том числе дети, был обесточен в результате обстрела и несколько дней люди вынуждены были жить без электричества.

Волонтеры установили в поселке генератор, чтобы жители имели возможность заряжать мобильные телефоны.

На пятый день наконец-то были получены гарантии режима тишины для проведения ремонта и бригада энергетиков Торецкого РЭС выехала в поселок, сообщает пресс-служба «ДТЭК Донецкие электросети».

Ремонтные работы проводились при сопровождении военных и сотрудников ГСЧС. Уже вечером в поселке было полностью восстановлено электроснабжение.

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