В Жованке восстановлено электроснабжение

Суббота, 8 декабря, 2018
В этой части Зайцево, которая находится под контролем украинских военных, бригада электриков провела ремонтные работы.
Прифронтовой поселок Горловки, в котором проживают около 130 человек, в том числе дети, был обесточен в результате обстрела и несколько дней люди вынуждены были жить без электричества.
Волонтеры установили в поселке генератор, чтобы жители имели возможность заряжать мобильные телефоны.
На пятый день наконец-то были получены гарантии режима тишины для проведения ремонта и бригада энергетиков Торецкого РЭС выехала в поселок, сообщает пресс-служба «ДТЭК Донецкие электросети».
Ремонтные работы проводились при сопровождении военных и сотрудников ГСЧС. Уже вечером в поселке было полностью восстановлено электроснабжение.