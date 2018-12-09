Отношения Украины с Россией: расставлены все точки над «і»

«Договор о дружбе» нарушался нашим северным соседом буквально с момента подписания и с завидным постоянством.

Верховная Рада Украины большинством голосов одобрила проект закона «О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией». Так называемый «Большой договор», решивший множество проблем и множество проблем создавший, нарушаемый буквально с первых лет существования, превратившийся в последние годы в бумагу, пригодную лишь для апелляции к ней в международных судах, нашел свой логический конец.

Клубок проблем

Сегодня, с высоты лет, многие обвиняют президента Леонида Кучму, заключившего с Россией Договор о дружбе, в недальновидности. Однако на момент подписания этот документ, как тогда казалось, позволял Украине решить ряд крайне важных вопросов. Чтобы понимать, насколько он был необходим для Украины, нужно вспомнить условия, в которых пребывала страна к моменту подписания Договора.

В средине 90-х отношения Украины и России трудно было назвать безоблачными. Украина – уже больше пяти лет независимое государство. Однако сосед, с которым наша страна имеет наибольшую протяженность границ, до сих пор эти границы не признает, от переговоров уходит. В Крыму при поддержке России растут сепаратистские настроения. В 1994-м президентом Крыма становится пророссийский Юрий Мешков, и Украина едва не потеряла полуостров.

В Севастополе базируется флот с непонятным статусом – корабли ходят под общим флагом, командование осуществляется со стороны Украины и России.

Украина должна России за газ, должна, по тем временам, много, и долг этот постоянно растет. Угроза утраты экономической независимости – проще говоря, того, что ключевые предприятия нашей страны заберут за долги – велика. Россия такие варианты перманентно предлагает.

Но в первую очередь для Украины важно, конечно, официальное признание Россией нашей территориальной целостности, границ.

«На то время уже был подписан Будапештский меморандум. Но все-таки меморандум – это, по сути, декларация. Украине же был необходим полноценный договор, в котором Россия признавала нашу территориальную целостность», – рассказал сайту «Сегодня» профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань.

Предложения Украины решить имеющиеся проблемы наталкивались на откровенное непонимание Москвы.

«Прошло совсем немного времени со времени распада СССР. В команде Ельцина, а тем более среди его оппонентов, коммунистов, доминировало мнение, что Украина долго не протянет – вот-вот распадется либо вернется под крыло России», – вспоминает руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

Как НАТО помогло Украине «дожать» Россию

Но к 1997 году сложились условия, позволяющие Украине разговаривать с северным соседом на равных. Россия была ослаблена поражением в Чеченской войне, президентскими выборами, в которых Ельцин с большим трудом одолел коммуниста Зюганова. И это было шансом для Украины решить наболевшие вопросы не под диктовку России.

Кроме того, в Москве стали серьезно опасаться сближения Украины с НАТО.

«Тут большую роль сыграло то, что Украина начала очень активно выстраивать отношения с НАТО. Украина настолько далеко продвинулась в этом сотрудничестве, что в Кремле решили: нужно как-то сдержать движение Украины в направлении НАТО. И чтобы она не оправдывала это движение наличием угроз ее границам, нужно дать гарантии безопасности этих границ», – говорит Петр Бурковский.

Забегая наперед, отметим, что буквально через несколько месяцев после подписания «Большого договора» опасения России оправдались. Была подписана «Хартия об особом партнерстве НАТО и Украины», ставшая качественно новым этапом в евроатлантической интеграции нашего государства.

За все хорошее

В итоге в мае 1997 года во время визита Бориса Ельцина в Киев «Большой договор» был подписан. Для Украины ключевым был второй пункт документа. В котором впервые на международном уровне (за исключением упомянутого декларативного Будапештского меморандума) Россия признавала нашу территориальную целостность. Параллельно был подписан договор о разделе Черноморского флота. Который, в свою очередь, был привязан к реструктуризации украинских долгов за газ 1991-1997 годов.

«Для Украины ключевое значение имело признание территориальной целостности, – говорит Алексей Гарань. – Что касается России, то ее главный интерес – Договор о базировании Черноморского флота. Это, конечно, то, что выстрелило в итоге против нас».

Петр Бурковский также отмечает, что ключевым в Договоре для Украины являлся вопрос границ.

«Была иллюзия, что этот договор сдержит Россию. Но, как писал еще Шерман Гарнетт в конце 90-х, пока Россия слабая, все противоречия будут притуплены. Но как только она начнет экономически развиваться, инвестировать свободные экономические ресурсы в военную силу, она тотчас пересмотрит свою позицию. Все конфликтные вопросы – относительно флота, относительно Крыма – снова возникнут. Так и произошло», – говорит Петр Бурковский.

В целом сам документ имел рамочный вид и представлял собой большую политическую декларацию. В которой Украина и Россия брали на себя обязательство сотрудничать во всех мыслимых сферах, начиная с экономической и заканчивая культурной и социальной. Документ предполагал подписание значительного количества дополнительных договоров по каждому направлению, что впоследствии и было сделано.

«Договор был написан в максимально размытых формулировках, в том числе и по внутриполитическим причинам, – объясняет Петр Бурковский. – В России была сложная ситуация, начинались очередные парламентские выборы. И мы заходили на избирательный цикл 1998-99 годов – парламентские и президентские выборы. И, чтобы не быть обвиненными в своих странах в «зраде», руководство искало компромиссные формулировки».

Когда дружба стала фикцией

Еще одним заблуждением нынешнего времени является то, что Россия нарушила Договор в 2014 году агрессией против Украины. На самом деле договор нарушался северным соседом буквально с момента подписания и с завидным постоянством.

«На самом деле, гордиев узел проблем не был разрублен. Стороны только сделали вид, что он разрублен, – говорит Петр Бурковский. – К примеру, договор предусматривал, что стороны полностью решат проблемы с границами. По сухопутной границе договор был подписан в 2003 году. По Черному и Азовскому морям не подписан вообще. Москва не выполняла положение об уважении к правам украинцев в России. В России не создавались такие же условия для изучения украинского языка, как создавались для изучения русского в Украине. То есть, не соблюдался прописанный в договоре паритет по языкам», – рассказывает эксперт.

Перманентно Россия организовывала «торговые войны» против Украины, не отвечающие ни духу, ни букве Договора о дружбе. В 2005-2009 годах осуществлялся газовый шантаж Украины. И, конечно, прямым нарушением Договора стал конфликт в 2003 году вокруг острова Тузла.

«Возможности, которые предоставлял Договор, на самом деле никогда так и не были реализованы, потому что Россия не имела такого желания, – говорит Петр Бурковский. – У Москвы так не появилось понимания того, что с Украиной нужно сотрудничать и разговаривать как с равноправным партнером. Там доминировала мысль, что Украина должна быть не то чтобы младшим партнером, а вассалом России. Они начали требовать, чтобы мы в ВТО вступали синхронно с Россией, с Евросоюзом сближались синхронно с Россией. То есть, требовать, чтобы мы двигались в их фарватере», – отмечает Петр Бурковский.

«Что мертво, умереть не может»

Де-факто «Большой договор» перестал существовать с началом аннексии Крыма. Отсрочка его прекращения де-юре – всего лишь «производственная необходимость», вызванная желаниям Украины иметь безупречные позиции в международных судах против России.

«В свое время этот договор сыграл позитивную роль для нас. И даже сейчас мы всегда можем к нему апеллировать, это признанный международный договор. И для России в международных судах является убийственным аргументом то, что она этим договором признала нашу целостность, но сама же его нарушила», – говорит Алексей Гарань.

Что же касается нынешнего решения парламента, то, по сути, никаких практических последствий прекращение договора не несет. «Мертвый» уже несколько лет документ лишь получил официальную дату смерти.

Виталий Рябошапка, Сегодня