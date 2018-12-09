Предприниматель из Горловки несколько лет анонимно помогал спасателям ASAP RESCUE в АТО

Горловский предприниматель более 3 лет до момента своей смерти анонимно помогал финансово спасательной миссии ASAP RESCUE в АТО.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главный исполнительный директор «ASAP Rescue» Илья Лысенко.

По его информации, горловчанин скончался 1-го декабря.

«Этот человек на протяжении более 3х лет финансово поддерживал меня — человека, с которым никогда не здоровался за руку — Хоттабыча. Именно его поддержка помогла мне все свои силы и время посвятить фонду и ASAP RESCUE», — написал Лысенко.

Далее приводим его текст без изменений:

«Февраль 2015-го года, мне позвонила женщина и попросила возможность встречи.

В оговоренное время я припарковался на заправке «Параллель» по улице Горбатова и стал выглядывать подъезжающие автомобили.

Прошло минут 40 когда в стекло пассажирское двери постучали.

Она была одна и пришла пешком.

Женщине было около 40.

Она не хотела садиться в тепло машины и я вышел к ней.

- Вы Илья «Хоттабыч»?

- Да.

- Мой папа просил удостовериться что Вы реальный.

- Я реальный. Можете дернуть волос из бороды и загадать желание.

Мне казалась ситуация комичной своей детективностью и намеком на шпионаж.

- Это Вы ездили оказывать помощь старикам в Углегорск?

- Мы. Не я один.

- Там была моя тетка — сестра отца. Она умерла в начале месяца.

- Сожалею…

- Моему отцу соседи на похоронах сказали что когда здесь была нацгвардия, до возврата ДНР, Вы помогали всем в доме и всему кварталу. У тетки была рубленная рана руки и вы вырезали стекло…

-…

- Это были Вы?

- Да.

- Отец просил удостовериться в этом, взять ваши контакты и передать это.

Она протянула обычный пластиковый пакет который я сразу не заметил.

- Что здесь?

- Я не знаю. Отец просил передать его вам и сказал, почему-то, чтобы Вы его звали Виталий. Он сам вас будет находить и по возможности помогать.

…

Далее она со мной попрощалась и попросила меня уехать первым, по ул Горбатова, как можно дальше по прямой в сторону вокзалов чтобы она меня видела…

Я уехал.

В пакете были 5000 грн. — аккуратно стянутые резинкой 50-гривневыми купюрами.

Я ее больше никогда не видел.

…

«Виталий» звонил всегда не предсказуемо но почти каждый месяц а иногда и чаще на протяжении почти 4х лет.

После каждого его звонка через какой-то IP-сервис, который определился у меня разными номерами телефонов разных операторов, на счет поступало от 5000 до 25000 грн.

Иногда он звонил ночью и мы достаточно долго и скрупулезно обсуждали планы фонда, службы и никогда не обсуждали власть.

Это было его условие».

Последний звонок от него был месяц назад. «Виталий» предупредил, что больше не сможет помогать, что бизнес, скорее всего, придется остановить. Через час на счета от него поступили деньги — «дембельский аккорд».

О смерти «Виталия» сообщила его дочь. Ему было 72 года, он умер от рака легких.

«Если считать что в среднем на спасательную операцию ASAP RESCUE расходует от 1 400 грн. то значит он профинансировал спасание минимум 800 украинцев!», — написал Лысенко.