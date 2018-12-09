Фронтовая Горловка: стрелять не прекращают ни на день

8-го декабря на окраинах города снова гремели бои.

В полдень и позднее (в т.ч. ночью) неспокойно было у Шумов и жилмассивов Изотовский и Мичуринский, днем и вечером стреляли в стороне Зайцево и Новолуганского .

В субботу, как всегда, фиксировались нарушения режима тишины в районе авдеевской промзоны, Невельского, Песок, Марьинки, Красногоровки, Старомихайловки, Александровки и Еленовки под Донецком, у Тарамчука — под Волновахой, у Чермалыка, Гнутово, — под Мариуполем.

В течение дня применялось не только гранатометы, стрелковое и крупнокалиберное вооружение, но и минометы различного калибра.