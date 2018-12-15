В Горловке мужчина несколько раз обокрал свою сожительницу. И не только…

В Центрально-Городском районе поймали злоумышленника, которого подозревают в совершении нескольких краж.

37-летний ранее судимый мужчина похитил у своей сожительницы золотые изделия и сувенирные монеты. Как оказалось, это не единственные хищения, совершенные им. Вскрылись факты ограбления квартиры, за которой присматривала его сожительница. Там он похитил бытовую технику и др.

Кроме того, подозреваемый совершил кражу аккумулятора из припаркованного поблизости автомобиля.