В Горловке снесут самовольно установленные объекты

В Горловке и Донецке нынешние власти от «ДНР» снесут самовольно установленные объекты. Об этом заявил представитель самопровозглашенной республики.

«Рассмотренные на заседании вопросы касались согласования размещения 56 временных объектов, продления срока размещения ранее установленных 9 временных объектов, демонтажа 24 самовольно установленных временных объектов в городах Донецке и Горловке», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что «межведомственная комиссия поручила горадминистрациям принять соответствующие меры относительно демонтажа 24 самовольно установленных временных объектов».