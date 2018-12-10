«Шахтер» уходит на перерыв лидером, «Динамо» возвращает вторую строчку

В Премьер-лиге состоялись матчи 18-го тура.

В Мариуполе «Шахтер» разгромил хозяев, благодаря голевой восьмиминутке. Имели преимущество горняки и в первом тайме, но забить смогли только в середине второго. Сначала Степаненко красивым ударом через себя открыл счет, через две минуты свой очередной (уже 14-й в этом чемпионате) провел Мораес, а еще через 6 минут свое возвращение на поле после травмы отметил забитым мячом и Марлос — 3:0.

«Динамо» сполна отомстило «Карпатам» за поражение в первом круге. Львовяне особо не сопротивлялись и в итоге пропустили 4 безответных мяча, три из которых провел Цыганков. Учитывая домашнее поражение «Александрии» от «Львова» (1:2), киевляне вернулись на второе место в турнирной таблице.

Разгромом завершила футбольный год и «Заря». Луганчане без особых проблем разобрались с киевским «Арсеналом» — 3:0.

«Черноморец» не смог еще немного поправить свое бедственное положение и с минимальным счетом проиграл «Ворскле». Единственная ничья в туре была зафиксирована в Киеве, где «Олимпик» разошелся миром с «Десной» — 1:1.

Теперь команды украинской Премьер-лиги (за исключением «Шахтера», «Динамо» и «Ворсклы», которым предстоит сыграть еще по одной игре в еврокубках) уходят на зимние каникулы и в следующий раз выйдут на поле в последней декаде февраля.