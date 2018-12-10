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Василий Ломаченко по очкам победил Хосе Педраса

Понедельник, 10 декабря, 2018

Украинский боксер провел свой 13-й поединок на профессиональном ринге.

Его соперником стал пуэрториканец Хосе Педраса. Поединок начался с «разведки». Ломаченко держал расстояние, активно работал джеббом, но в атаку особо не ходил. Его оппонент также был не особенно активен, хотя старался работать комбинациями.

В середине боя украинец начал искать счастья в атаке. Иногда его левая влетала в голову Хосе, иногда уходила в корпус. Но пуэрториканец не выглядел слабо, старался отвечать на атаки своими и держался довольно уверенно. В шестом раунде Ломаченко еще больше поднял скорость и отлично пробил левый боковой, но Педраса выстоял. А в седьмом уже сам Хосе провел несколько отличных серий по корпусу.

После этого боксеры еще несколько раундов обменивались опасными ударами и сериями (у Василия чаще получалось попадать). Пока все не стало понятно в 11-м раунде. Педраса пропустил удар в голову и его «повело». Ломаченко постарался быстро добить соперника, но Хосе сумел выкрутиться и долгое время держался на ногах. Но все таки, после «двойки» в голову рухнул на настил. Рефери отсчитал нокдаун, вернул его, после чего Педраса во второй раз отправился в нокдаун, но уже после удара в печень. Но и после него он встал и дождался гонга. В 12-м раунде подобных страстей не было, было понятно, что украинец выиграет бой. Восемь боев подряд Ломаченко побеждал досрочно. Судейские записки были однозначны: 119:107, 117:109, 117:109.

Бой проходил в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden. На кону поединка стояли пояса WBA Super, WBO и The Ring в легком весе.

Добавим, что за сегодняшний бой Василий Ломаченко получит миллион долларов. Гонорар Хосе Педраса составит 350 тысяч.

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