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Фронтовая Горловка: вечером снова было громко

Понедельник, 10 декабря, 2018

В воскресенье местные жители сообщали о боях на западных и северных направлениях, в т.ч. на светлодарском.

Тревожные сообщения начали поступать с обеда, причем периодически, по словам очевидцев, было достаточно громко. Они рассказывали, что где-то  17 час. по местному времени «заработало» тяжелое. Шарахало на протяжении всего вечера, в основном, на западе/северо-западе — в стороне Пивденного и Шум, жилмассивов Гагаринский, Изотовский, Мичуринский, Комарова, Комсомольский, Химик и др. периодически «шумел» и юго-запад, а к 20 час. эпицентр событий сместился на север. После полуночи на западе снова было неспокойно.

9-го декабря по-прежнему велись боевые действия под Донецком — в районе авдеевской промзоны, Спартака, Песок, Красногоровки, Марьинки, Трудовских и Александровки. На мариупольском направлении огонь велся в окрестностях Павлополя, Гнутово, Верхнешироковского (бывший Октябрь), Водяного, Ужовки, Широкино и Саханки, а на луганском — под Станицей Луганской, Новотошковским, Золотым-5, Донецким, Желобком и Логвиновым.

При обстрелах применялись гранатометы и минометы различных систем и калибров, зенитные установки, вооружение БМП другое крупнокалиберное вооружение.



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