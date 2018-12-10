На ближайшем от Горловки КПВВ предупредили о возможных сбоях в работе из-за ремонта на ЛЭП

Об этом в воскресенье сообщили в пресс-центре ООС.

Согласно информации, представителями ГП «Укрэнерго», с 10-го по 14-е декабря в районе Майорска будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС – Центральная №1″ и «Углегорская ТЭС – Макеевка».

«В связи с этим, возможны временные отключения электроснабжения, в том числе и в КПВВ «Майорск». Это может привести к нестабильной работе соответствующих баз данных. Государственная пограничная служба Украины из состава Объединенных сил обращает внимание граждан на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления лиц и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и, как следствие, осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка – Бахмут» в указанные даты с 8 до 16 час.», — говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Командование Объединенных сил просит граждан с пониманием отнестись к возможным трудностям и учесть данную информацию при планировании поездок через линию разграничения.