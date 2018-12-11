За два года Украина должна выплатить $12 миллиардов долгов

На протяжении 2019-2020 годов Украина должна выплатить кредиторам $12 миллиардов.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий в интервью Vox Ukraine.

Глава Нацбанка считает, что учитывая вышеизложенное, для Украины крайне важно сотрудничать с Международным валютным фондом. Кроме того, особенно значительным для Украины с этой точки зрения станет именно 2019-й год, когда состоятся президентские и парламентские выборы, поскольку они накладываются на выплату существенных платежей правительства по внешнему долгу.

«Без программы МВФ мы не имеем доступа к другим каналам финансирования: деньгам Европейского Союза, Всемирного банка. Поэтому предложение подписать новую программу с МВФ экономически обосновано», — отметил Смолий.

Журналист