Вторая неделя военного положения: что изменилось в стране и каких неожиданностей ожидать

Двести тысяч военнообязанных могут получить повестки на сборы.

В десяти областях с военным положением стартовали массовые сборы резервистов. В общем повестки могут получить около двухсот тысяч человек. В одной только Запорожской области планируют призвать две с половиной тысячи.

«Это мой долг. Я служил еще в 14-м году по мобилизации. Это моя страна. Я хочу ее защищать», – делится Андрей Согородський, резервист.

Ежедневно врачи обследуют по несколько десятков военнообязанных. Пригодных к службе ждут две недели учений в боевых бригадах и бригадах территориальной обороны. Завершить обучение планируют до Нового года. Попасть в ряды вооруженных сил стремятся и добровольцы: с начала недели в запорожские военкоматы уже обратились полтысячи патриотов.

По всей стране проверяют состояние защитных сооружений. Еще в 2014-м в области провели инвентаризацию защитных сооружений. Построены они в основном в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века и с тех пор использовались исключительно для учений.

«В области существует более 600 защитных сооружений, из них 200 хранилищ. Остальные - противорадиационные укрытия. И более 35 000 простых укрытий – это подвалы. Все это приводится в нормальное состояние. Каждый житель города должен знать, где находится ближайшее укрытие. Об этом можно узнать на сайте или, позвонив 101. Еще в автобусах, маршрутках выписаны ближайшие защитные сооружения», – рассказал Валентин Артемчук, заместитель директора департамента по вопросам гражданской защиты населения Запорожской областной государственной администрации.

Кроме того, во время военного положения полицейские усилили активность. На улицах спокойно. В кассах железнодорожного вокзала малолюдно. В отличие от киевлян, жители Запорожья не торопятся покидать город на новогодние праздники. Единственное изменение – охрану усилили полицией. Правоохранители призывают пассажиров быть внимательными: обращать внимание на подозрительных лиц и забытые вещи.

«Ни в коем случае не нужно самостоятельно осматривать подозрительные пакеты. Лучше заранее быть готовым к тому, что там может быть что-то опасное. Необходимо сразу позвонить на 102, вызвать взрывотехников», – инструктирует Владимир Шека, полицейский.

Между тем, с введением военного положения люди не стали более бдительными.

Военное положение не отразится на конституционных правах граждан – обещают и президент, и местное руководство. Вводить комендантский час, конфисковывать имущество, ограничивать работу СМИ ни в одном регионе не планируют.

Ранее министр обороны Степан Полторак заверил, что речи о новой волне мобилизации не идет, а также подтвердил, что в военкоматах аншлаги, резервисты рвутся на полигоны.

Напомним, 3 декабря в Украине начались сборы резервистов. Из-за объявления военного положения перед Новым годом мужчин призовут на учения, но не всех. В то же время, за уклонение от призыва на учения резервистам «светит» наказание.

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