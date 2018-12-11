Фронтовая Горловка: в ночь входили с боями

В окрестностях города сохраняется крайне тревожная обстановка.

10-го декабря первые сообщения о боевых действиях поступили около 14 час. по местному времени — стреляли в направлении Гольмовского, но очевидцы заявили, что северо-запад и север периодически «шумели» на протяжении всего дня.

Начиная с 17 час., пулеметные и автоматные очереди фиксировались в стороне шахты им.Гагарина, а после 19 час. снова активизировались бои под Зайцево. Здесь, а также в районе Новолуганского и Доломитного не стихало, как минимум, до полуночи. Позднее наиболее интенсивно стреляли в окрестностях Гольмовского.

Уже сегодня утром «бахало» на севере.

Вчера вечером под обстрел из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции пограничников КПВВ в Марьинке. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«В это время контрольно-пропускные операции были завершены, и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, в понедельник в военные сводки попали районы следующих населенных пунктов: Авдеевка, Ясиноватая, Спартак, Пески, Марьинка и Александровка — на донецком направлении, на мариупольском — Чермалык, Ужовка и Саханка, на попаснянском — Новоалександровка, Новозвановка и Вольный.

При обстрелах применялись гранатометы различных систем и крупнокалиберное стрелковое оружие.