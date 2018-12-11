Украина предложила два варианта обмена пленными – Марчук

Украинская сторона предложила два варианта обмена пленными, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Евгений Марчук, пишет Укринформ.

«Сегодня готов вариант обмена 27 декабря по формуле 23 на 23 и 66 на 19. Мы это официально предложили на заседании 4 декабря. Не соглашается Россия. Мы снова будем вносить это предложение 19 декабря», — пояснил он.

Марчук добавил, что 19 декабря состоится 101-й раунд переговоров в Минске, последний в текущем году.

Напомним, последний масштабный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года на КПВВ Майорск в районе Горловки.

НВ