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За год потребительские цены в Украине выросли на 10%

Вторник, 11 декабря, 2018

В ноябре 2018-го года по сравнению с соответствующим месяцем 2017-го потребительские цены в Украине выросли на 10%.

При этом инфляция в ноябре к предыдущему месяцу составила 1,4%, а с начала года – 8,9%, сообщает Государственная служба статистики.

В то же время базовая инфляция в ноябре к октябрю составила 1,1%, с начала года – 8,1%.

По данным статистики, в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,3%.

Больше всего подорожали овощи – на 9,1%.

На втором месте молоко, хлеб, масло, сало, макаронные изделия и рыба – рост цен составил 4,5-1,3%.

В тоже время на 4,5% подешевели фрукты, а сахар, свинина, яйца и мясо птицы – на 1,7-0,4%.

Кроме того, цены на алкогольные напитки (на 0,8%) и табачные изделия (на 1,3%) выросли на 1,1%.



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