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В ВСУ призвали 17 тысяч срочников – Генштаб

Среда, 12 декабря, 2018

Призывникам выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен.

С начала нынешнего года в Вооруженные силы Украины призвали свыше 17 тысяч срочников. Это составляет 98% от плана.

Об этом сказал заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«В соответствии с указом президента в Украине почти завершен очередной призыв на срочную военную службу. Призывными комиссиями в войска отправлено 17 тысяч 620 призывников. 98% от плана. Остальные 340 призывников будет отправлено по графику в течение недели», – сказал Артеменко.

Он отметил, что во время каждой призывной компании проверяется значительное количество лиц призывного возраста с целью уточнения отсрочек от призыва, предусмотренных законодательством, для проверки состояния здоровья во время медицинских обследований и изучения их уровня образования.

«При призыве им выплачивается денежная помощь в размере двух минимальных заработных плат – 3,5 тысячи гривен… Им выплачивается ежемесячно 350-700 гривен в зависимости от звания на дополнительные личные нужды», – добавил генерал.



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