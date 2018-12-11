Под Горловкой продолжает работать мобильное отделение Ощадбанка

Об этом говорится в сообщении МинВОТ.

Согласно информации, на этой неделе мобильное подразделение «Ощадбанка» традиционно ведет прием клиентов вблизи линии соприкосновения, в том числе и под Горловкой.

На КПВВ в Майорске Ощадбанк открыт сегодня, 11-го декабря. Также он будет работать в Зайцево (Бахмутский район) 12-го (ул.Аносова) и 14-го декабря (ул.Мануильского, 46), а в Мироновском отделение будет открыто 13-го декабря на ул.Мира, 18.

Время работы отделения — с 9.30 до 15 час.