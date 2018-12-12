 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Среда, 12 декабря, 2018

Сегодня, 12-го декабря, в Киеве состоится решающий для горняков поединок с «Лионом».

В нем определится вторая команда группы F, которая весной продолжит свое выступление в Лиге чемпионов (первой досрочно стал «Манчестер Сити»). В случае поражения дончан и победы «Хоффенхайма» подопечные Фонсеки опустятся на четвертую строчку в турнирной таблице и завершат свое выступление в еврокубках, ведь третье место в группе еще дает  шанс проявить себя в Лиге Европы.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 2», начало — в  22 час. Не пропустите!

Тем временем восемь матчей в Лиге чемпионов уже состоялись: «Брюгге» – «Атлетико» – 0:0, «Монако» – «Боруссия» Д. – 0:2, «Барселона» – «Тоттенхэм» – 1:1, «Интер» – ПСВ – 1:1, «Црвена Звезда» – ПСЖ – 1:4, «Ливерпуль» – «Наполи» – 1:0, «Шальке» – «Локомотив» – 1:0, «Галатасарай» – «Порту» – 2:3.

Таким образом, в четырех группах определились восемь команд — участниц 1/8 финала. Из группы А вышли дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», из группы В — «Барселона» и «Тоттенхэм», из группы С — ПСЖ и «Ливерпуль», из группы D — «Порту» и «Шальке».



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования