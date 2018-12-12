«Шахтер» в Лиге чемпионов: с кем играет, где смотреть?

Сегодня, 12-го декабря, в Киеве состоится решающий для горняков поединок с «Лионом».

В нем определится вторая команда группы F, которая весной продолжит свое выступление в Лиге чемпионов (первой досрочно стал «Манчестер Сити»). В случае поражения дончан и победы «Хоффенхайма» подопечные Фонсеки опустятся на четвертую строчку в турнирной таблице и завершат свое выступление в еврокубках, ведь третье место в группе еще дает шанс проявить себя в Лиге Европы.

Прямая трансляция запланирована на телеканалах «Украина» и «Футбол 2», начало — в 22 час. Не пропустите!

Тем временем восемь матчей в Лиге чемпионов уже состоялись: «Брюгге» – «Атлетико» – 0:0, «Монако» – «Боруссия» Д. – 0:2, «Барселона» – «Тоттенхэм» – 1:1, «Интер» – ПСВ – 1:1, «Црвена Звезда» – ПСЖ – 1:4, «Ливерпуль» – «Наполи» – 1:0, «Шальке» – «Локомотив» – 1:0, «Галатасарай» – «Порту» – 2:3.

Таким образом, в четырех группах определились восемь команд — участниц 1/8 финала. Из группы А вышли дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико», из группы В — «Барселона» и «Тоттенхэм», из группы С — ПСЖ и «Ливерпуль», из группы D — «Порту» и «Шальке».