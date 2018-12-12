Фронтовая Горловка: ситуация не меняется

В окрестностях города продолжают стрелять.

Как уже сообщалось, 11-го декабря с самого утра гремели северные окраины. «Шумело» и на протяжении всего дня, что в соцсетях объясняли «работой полигона». Вечером наиболее неспокойно было в районе Зайцево и шахты им.Гагарина.

Интенсивные бои вчера велись в районе авдеевской промзоны (от Ясиноватой до Спартака), периодически стреляли в районе аэропорта, Красногоровки, Марьинки, Александровки и Еленовки. Кроме того, огонь велся на мариупольском направлении — у Чермалыка, Водяного и Ужовки, а на луганском — под Желобком.