Закон о прекращении дружбы с РФ вступил в силу

В Украине вступил в силу закон о прекращении с 1 апреля 2019 года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Закон о прекращении с 1-го апреля 2019-го года действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу в среду, 12-го декабря.

Как отмечается в законе, прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ освобождает Украину от какого-либо обязательства по его выполнению и не влияет на права, обязательства или правовое положение Украины, которые возникли в результате выполнения Договора до прекращения его действия в соответствии со статьей 70-й Венской конвенции о праве международных договоров.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами был подписан в мае 1997-го года и вступил в силу 1-го апреля 1999-го года сроком на 10 лет, с автоматическим продлением на последующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. Поскольку ранее у сторон возражений не было, то договор должен был действовать до 1-го апреля 2019-го года.

Напомним, Верховная Рада одобрила прекращение действия данного договора 6-го декабря.

11-го декабря закон был опубликован в газете Голос Украины.

Корреспондент