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Митрополиту Горловскому и Славянскому Митрофану вернули возможность пересекать линию разграничения

Четверг, 13 декабря, 2018

9-го декабря на КПВВ в Новотроицком митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона и митрополита Горловского и Славянского Митрофана не пропустили для совершения богослужения в Успенском Николо-Васильевском монастыре.

Согласно информации пресс-службы Горловской и Славянской епархии, им объяснили, что СБУ аннулировала их пропуски через линию разграничения. Архиереям пришлось развернуться и отправиться обратно, а запланированное богослужение не состоялось. Отмечается, что причины аннулирования пропусков неизвестны.

Как написали региональные интернет-издания, Иларион написал открытое письмо главе ДонОГА Александру Куцю, в котором изложил обстоятельства инцидента и озвучил просьбу вмешаться в сложившуюся ситуацию.

Спустя два дня, 11-го декабря, пропуски были восстановлены и митрополиты снова могут пересекать линию разграничения на Донбассе.

Приходы епархий Донецка и Горловки находятся как на подконтрольных правительству территории Донецкой области, так и в ОРДО. В сообщении подчеркивается, что для участия в заседаниях Священного Синода УПЦ, а также полноценного осуществления своего служения правящим архиереям этих епархий необходимо лично присутствовать на приходах и в монастырях с обеих сторон.

 



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