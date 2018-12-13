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Дрон ОБСЕ показал 22 разрушенных дома в Чигарях

Четверг, 13 декабря, 2018

Незаконные вооруженные формирования продолжают намеренно обстреливать мирное население и население вдоль линии разграничения.

На одной улице в поселке Чигари, расположенный между Горловкой и Торецком, БПЛА ОБСЕ «увидел» два десятка разрушенных домов. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«9-го декабря БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал минимум восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Пивденном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка», – говорится в сообщении.

С помощью беспилотника СММ также увидели 12 домов на южном крае вышеупомянутой улице и два жилых дома примерно в 250 м к востоку с аналогичным характером разрушений.

«По оценке Миссии, повреждения зданий были вызваны попаданиями артиллерийских снарядов», – отметили в штабе.

УНН



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