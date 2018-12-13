Мураев — самый бесполезный народный депутат Украины — КИУ

Комитет избирателей Украины провел исследование касательно продуктивности всех народных депутатов Верховной Рады Украины.

Выяснилось, что на сегодняшний день в украинском парламенте есть целых 48 народных избранников, которые за все время нахождения в Раде так и не стали авторами хотя бы одного законопроекта. Однако наиболее бесполезным среди всех парламентариев является в данный момент внефракционный депутат Евгений Мураев.

Такой вывод обусловлен тем, что одиозный Мураев подал невероятное количество законопроектов, а именно 160, но, ни один из них ВРУ так и не приняла.

Также крайне непродуктивными, ожидаемо, оказались нардепы из Оппозиционного блока: Юрий Солод, Александр Вилкул, Дмитрий Шпенов и Дмитрий Колесников.

Вдобавок были названы фамилии депутатов Украины, которые за время своей каденции в Верховной Раде не подали вообще ни одного законопроекта: Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Сергей Кивалов, Михаил Добкин, Андрей Билецкий и Дмитрий Ярош.

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