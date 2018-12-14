За неделю корью в Украине заболели более 2,5 тысяч человек

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава.

Согласно информации, за прошедшую неделю корью заболели 2611 человек, 1764 из них — дети.

Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости с начала года во Львовской (10 232 чел.), в Ивано-Франковской (4 828 чел.), в Закарпатской (4 289 чел.) и в Тернопольской (3 060 чел.) областях.

Всего в 2018-м году количество заболевших корью составило 46 937 человек (29 519 — дети).

С начала года от осложнений кори умерло 15 человек (4 взрослых и 11 детей).