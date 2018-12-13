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«Шахтер» вылетел из Лиги чемпионов

Четверг, 13 декабря, 2018

В решающем поединке горняки довольствовались ничьей, которая отправила их в Лигу Европы.

Вчера вечером в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский» «Шахтер» принимал «Лион» и эта игра была сродни финала для обеих команд. Дончане бодро начали и в середине тайма вышли вперед (Мораес). Вскоре французы, которых такой расклад не устраивал, перехватили инициативу и создали несколько опасных моментов у ворот Пятова.

После перерыва гости продолжили атаковать, а «Шахтер» запомнился огромным количеством брака и абсолютным отсутствием креативных действий. «Лион» отыгрался на 65-й минуте (Фекир) и этот счет уже не устраивал номинальных хозяев поля, впрочем, в атаке по-прежнему мало что получалось.

Все надежды были на финальный штурм, но его по сути не было — замены Фонсеки не сработали, а французы уверенно удержали нужный результат.

1:1 — горняки с шестью очками остались на третьем месте, учитывая победу «Манчестер Сити» над «Хоффенхаймом» — 2:1, и весной сыграют в Лиге Европы.

Итоговая таблица группы F:

«Манчестер Сити» — 13,

«Лион» — 8,

«Шахтер» — 6,

«Хоффенхайм» — 3.

Другие результаты игрового дня: «Бенфика» – АЕК – 1:0, «Аякс» – «Бавария» – 3:3, «Виктория» – «Рома» –2:1, «Реал» – ЦСКА – 0:3, «Валенсия» – «Манчестер Юнайтед» – 2:1, «Янг Бойз» – «Ювентус» – 2:1.

Таким образом, в оставшихся четырех группах определились еще восемь команд — участниц 1/8 финала Лиги чемпионов. Из группы Е вышли «Бавария» и «Аякс», из группы F — «Манчестер Сити» и «Лион», из группы G — «Реал» и «Рома», из группы H — «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В Лигу Европы, матчи которой состоятся сегодня вечером, из Лиги чемпионов перешли восемь команд, занявших третьи места в своих группах: «Брюгге», «Интер», «Наполи», «Галатасарай», «Бенфика», «Шахтер», «Виктория» и «Валенсия».



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