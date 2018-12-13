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Фронтовая Горловка: из гранатометов били вечером

Четверг, 13 декабря, 2018

Неспокойно на западных и северных окраинах было после наступления темноты.

Так, ближе к 19 час. из стрелкового и крупнокалиберного вооружения огонь велся в стороне шахты им.Гагарина. Спустя пару часов акцент боевых действий сместился на север, где в районе Зайцево интенсивно применялись гранатометы.

Кроме того, периодически «бахало» на юго-западе города.

Стоит отметить, что днем местные жители сообщали о проблемах со связью «Феникс». По некоторым данным, интернет и мобильная связь были недоступны из-за аварии на линиях электропередач.

12-го декабря под обстрелами также находились окрестности Ясиноватой, Авдеевки, Спартака, Песок, Марьинки, Александровки, Чермалыка, Водяного, Лебединского, Ужовки, Пикуз, Широкино, Саханки, Крымского, Донецкого и Смелого.

Огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в некоторых районах применялись минометы калибром 120 мм и 82 мм.



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