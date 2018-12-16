В Горловке опять поймали вора, на этот раз — несовершеннолетнего

15-летний подросток в Никитовском районе.

Возможности купить компьютер у него не было и он решил позаимствовать его у своего знакомого, чтобы поиграть в компьютерные игры. Убедившись, что хозяева отсутствуют, парень выставил окно, похитил технику и принес домой, сказав маме, что взял у друга поиграть.

Когда знакомые узнали о содеянном, то настояли, чтобы подросток вернул похищенное владельцам. Однако, воришка на это не решился и попросил это сделать приятелей, которые и принесли технику потерпевшим. Несмотря на возврат имущества, пострадавшие потребовали разбирательства.

Теперь несовершеннолетнего обвиняют в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, что грозит ему наказанием в виде лишения свободы на срок до 6 лет.