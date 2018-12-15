Елки к Новому году в Горловке стоят от 500 рублей и выше

Об этом на своей странице Facebook сообщил блоггер Егор Воронов.

«Возле бывшего магазина «Радуга», бывшего кинотеатра «Ровесник» и ресторана «Дружба» (наверное, тоже бывшего) появились елочные базары. Сколько стоят «лесные красавицы»? Пока что от 500-600 рублей до 1500. Как мне сказали, в зависимости от высоты и пушистости»», – написал он.

Кроме того, на пл.Победы началась установка главной городской елки. Работают все те же труженики коммунальных служб, которые под дождем и снегом пытаются ФЭМовской плиткой «доблагоустроить» одну из аллей, что ведет к улице Гагарина.