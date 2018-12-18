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Горловская группа «Fontaliza» представила лирик-видео на песню «4.20″

Вторник, 18 декабря, 2018

Композиция вошла в альбом «Фірмові рухи», релиз которого состоялся в октябре этого года.

По словам музыкантов, «4.20″  — это песня, характеризующаяся преобладанием формы над содержанием. В процессе работы над альбомом этот трек оказался последним, поэтому идей для написания текста не осталось совсем.

«Мы когда-то читали историю The Rolling Stones, которые, исчерпав все творческие силы для написания песен, составили текст из газетных заголовков. Мы решили последовать примеру наших старших братьев. Отправились в ближайший супермаркет, набрали новостных газет и стали искать самые броские и абсурдные на наш взгляд заголовки. К моему удивлению, это оказалось довольно увлекательным занятием. Мы не пытались вложить в эту композицию какой то смысл. По большей степени — просто развлекались. Но каждый из нас находит в этом треке какие то свои ассоциации и смысл», — рассказал вокалист коллектива Павел Холошев.

Идею для видео, которое можно посмотреть на youtube-канале группы, придумал брат вокалиста, гитарист Юрий Холошев.

Fontaliza — украинская группа из Горловки, которая с 2014-го года играет инди-рок в Киеве. Команда известна мощными лайвами, выступлениями на фестивалях Atlas Weekend, «Файне Місто» и др. Весной 2018-го года Fontaliza обновила состав группы, к Павлу Холошеву (лид-вокал, гитара), Артему Таланову (барабаны) и Игнату Карташеву (бас-гитара) присоединился младший брат вокалиста — гитарист Юрий (Нестор) Холошев.  Теперь Fontaliza — это квартет со второй гитарой и бэк-вокалом.

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