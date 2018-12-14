Фронтовая Горловка: к вечеру бои активизировались

Боевые действия в окрестностях города не прекращаются ни на сутки.

В первой половине дня пользователей соцсетей «успокаивали» горожан «работой на полигоне», при этом, как утверждали очевидцы, были слышны залпы «Градов».

В обед автоматные и пулеметные очереди фиксировались в стороне ж/м Комарова (опять же некоторые предположили, что это не отголоски боев, а «тренировки»). Кроме того, схожая ситуация сложилась в районе Зайцево.

Ближе к вечеру неспокойно стало на западе/северо-западе Горловки, а также под Гольмовским. Начиная с 20 час., несколько часов стреляли в стороне шахты им.Гагарина, причем временами весьма интенсивно. Ближе к полуночи из вооружения БМП, зенитных установок и гранатометов, били под Травневым, Гольмовским и Доломитным.

13-го декабря боевые действия велись под Донецком (Ясиноватая, Авдеевка, Опытное, Спартак, аэропорт, Пески, Красногоровка и Старомихайловка), на участке от Новотроицкого до Докучаевска, на мариупольском направлении (Гнутово, Водяное, Ужовка, Пикузы, Широкино и Саханка), на Луганщине (Вольный, Золотое-5, Крымское, Лозовое, Веселогоровка).

Обстрелы велись из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберного и стрелкового оружия, а на некоторых участках применялись и минометы калибром 120 мм и 82 мм.