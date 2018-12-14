И «Динамо», и «Ворскла» завершили групповой турнир Лиги Европы поражениями

Вчера вечером состоялись заключительные поединки этой стадии.

В Киеве на встречу «Динамо» и чешского «Яблонца» пришли около 11 тысяч болельщиков. Это более чем в три раза меньше, чем посещаемость накануне, когда на этом же стадионе «Шахтер» играл с «Лионом» (порядка 38 тысяч болельщиков).

Возможно, именно этот факт настолько огорчил подопечных Хацкевича, что они вчистую проиграли первый тайм. Уже на 10-й минуте Долежал открыл счет, а вскоре выпад гостей фолом прервал Бущан, но удивил арбитр, который вместо назначения пенальти усмотрел симуляцию нападающего. После перерыва «Динамо» заиграло совсем по другому и моменты у ворот «Яблонца» стали возникать один за другим, но ни один из множества голевых моментов реализован так и не был..

0:1 — домашнее поражение «Динамо» тем не менее оставило киевлян на первой строчке турнирной таблицы группы К. Во Франции казахская «Астана» проиграла решающий поединок за второе место «Ренну» — 0:2 и финишировала третьей: «Динамо» — 11, «Ренн» -9, «Астана» — 8, «Яблонец» — 5.

«Ворскла» также не сумела завершить евросезон на мажорной ноте и разгромно проиграла «Спортингу» — 0:3. Все голы в Португалии влетели в ворота полтавчан в первом тайме.

Главную сенсацию вчерашнего игрового дня сотворили футболисты «Олимпиакоса», которые обыграли «Милан» — 3:1 и отобрал у итальянцев вторую путевку в 1/16 финала. Сумели пробить в плей-офф и игроки белорусского БАТЭ, они в гостях праздновали победу над греческим ПАОКом — 3:1. Также вышли из своих групп российские «Зенит» и «Краснодар», проиграв на выезде — пражской «Славии» — 0:2 и «Севилье» — 0:3 соответственно. А вот московский «Спартак» завершил выступление в Лиге Европы на последнем месте группы G, проиграв «Вильярреалу» — 0:2. Азербайджанский «Карабах» в Лондоне уступил «Арсеналу» с минимальным счетом.