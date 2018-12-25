В будущем украинцам не избежать повышения пенсионного возраста

В Украине пенсионный возраст будет повышаться параллельно с ростом продолжительности жизни.

Об этом рассказал старший экономист Всемирного банка Алексей Случинский, пишет «Экономическая правда».

«Сейчас у человека с минимальным стажем есть право выхода на пенсию в 60 лет. Это достаточно низкий уровень. Учитывая, что мы живем дольше, со временем пенсионный возраст будет повышаться. Рано или поздно мы к этому вопросу вернемся», — сказал Случинский.

По его словам, ряд стран пока не повышают пенсионный возраст, но принимают решение, что начнут это делать, например, через 5 лет.

Он добавил, что это позволяет людям перестроиться и приспособиться к новым правилам.

«Украина пока решила этот вопрос креативно и, на мой взгляд, конструктивно. Тем не менее, этот вопрос еще предстоит решать в будущем», — заявил он.

Решение о повышении пенсионного возраста будет техническим моментом, считает Случинский.

«Мы находимся в переходном периоде повышения требуемого страхового стажа и возраста выхода на пенсию, поэтому чтобы накладывать на это повышение пенсионного возраста, нужно все продумать», — сказал Случинский.

Фокус