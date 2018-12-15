В «ДНР» арестовали чиновника

Задержанный оказался «директором Департамента по организации погашения задолженностей и работе с бесхозяйным, конфискованным и другим имуществом МДС». Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сообщается, что «должностными лицами министерства доходов и сборов ДНР было принято неправомерное решение о признании бесхозяйным имуществом автотранспорта, принадлежащего на праве частной собственности физическим лицам».

Подчеркивается, что «автотранспорт был незаконно изъят у собственников». Ведется следствие.