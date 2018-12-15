В «ДНР» начало дорожать топливо

На стоимость пассажирских перевозок это не повлияет, обещают в «ДНР».

«Цены на бензин и дизельное топливо в ДНР будут незначительно повышены из-за ситуации на мировом топливном рынке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что незначительный рост цены, который наблюдается в самопровозглашенной республике составляет по ценам на бензин не более 2% и не более 4% на дизельное топливо.

В то же время озвучены обещания, что это никак не повлияет на стоимость пассажирских перевозок.