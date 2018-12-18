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В Украине резко снизилось число переселенцев, готовых вернуться домой

Вторник, 18 декабря, 2018

Более трети переселенцев (38%) из Донбасса не намерены после окончания войны возвращаться в свои прежние места проживания.

Об этом говорят результаты опроса международной организации по миграции.

«В некоторых областях, в частности, в Киевской, Черниговской, Волынской и Черновицкой, доля таких лиц составляет 60% и более. Доля переселенцев, которые заявили о намерении вернуться домой после окончания конфликта, за последний год уменьшилось на 8%: с 32% в сентябре 2017 года — до 24% в сентябре 2018 года», — сообщили в МинВОТ.

62% переселенцев сообщили, что находятся в нынешнем месте жительства более трех лет.

Сообщается также, что переселенцы продолжают зависеть от государственной помощи, которая является вторым наиболее часто упоминавшимся источником их доходов после заработной платы.

15% опрошенных переселенцев заявили, что живут в собственном жилье — это доля выросла по сравнению с 10% в сентябре 2017 года. Более половины опрошенных (59%) переселенцев продолжают арендовать квартиры, дома или комнаты.

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