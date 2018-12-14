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Стало известно когда Украина получит Томос

Пятница, 14 декабря, 2018

Томос об автокефалии для Украины будущему главе поместной православной церкви вручит Вселенский Патриарх 6 января.

Об этом заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) по итогам архиерейского собора. По его словам, в Константинополе будет совершена божественная литургия, общая служба Вселенского Патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого вручат Томос.

Также архиепископ сообщил, что на объединительный Собор иерархи УПЦ КП возьмут с собой по два человека: одного клирика и одного монаха или мирянина.

«Мы идем на Собор 15-го декабря в Софию Киевскую для того, чтобы принять решение об объединении, об уставе церкви и выбрать предстоятеля этой церкви», — отметил Зоря.

По его словам, имя кандидата на пост предстоятеля УПЦ КП назовет на самом Соборе.

«Процедура выборов происходит во время Собора, поэтому там и будет объявлена кандидатура», — добавил архиепископ.

Зоря уточнил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному Собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

«Мы прошли по проекту устава, который был предложен от синода Вселенского Патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, некоторые отброшены», — сказал пресс-секретарь УПЦ КП.

Обозреватель



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