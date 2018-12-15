Фронтовая Горловка: бои не стихают

Окрестности нашего города продолжают оставаться одной из «горячих точек» региона.

Днем тяжелым гремела сторона Светлодарской дуги, а в районе Новолуганского и Доломитного били из гранатометов. Вечером и всю ночь от юга до севера «шумели» западные окраины, причем периодически весьма громко.

Обстрелы фиксировались и под Донецком (Ясиноватая и Авдеевка, Спартак, Пески и аэропорт, Марьинка и Красногоровка, Александровка и Старомихайловка), и на мариупольском направлении (Чермалык и Гнутово, Водяное и Ужовка, Широкино и Саханка), а на Луганщине — у Вольного, Логвиново, Калиновки и Золотого.

Кроме стрелкового применялись зенитные установки, гранатометы и минометы, вооружение БМП и БТР.