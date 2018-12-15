Баланс сил на Донбассе пока спасает от войны

Разве что кому-то уж очень захочется пострелять…

Вооруженный конфликт, продолжающийся на Донбассе вот уже 4,5 года, не зря называют гибридной войной: здесь используются не только военные средства, но и информационные технологии. Об этом пишет журналист и блоггер, живший и работавший в Горловке до начала активной фазы боевых действий.



Наиболее наглядным проявлением последних являются периодически возникающие в информационном пространстве заявления о грядущем наступлении ВСУ или самопровозглашенных «народных республик», или войск Российской Федерации на Донбассе.

В принципе, за прошедшие годы к подобным заявлениям уже привыкли, и результат в большинстве случаев ровно противоположен задачам – население все меньше верит в правдивость подобных заявлений и считает, что таким образом стороны решают политические задачи.

Последним наиболее ярким примером этого стало введение военного положения на части территории Украины после захвата РФ трех катеров Военно-морского флота Украины в Азовском море 25-го ноября.

Почему-то аннексия Крымского полуострова в 2014-м году и активная фаза боевых действий на Донбассе не были истолкованы как основание для введения военного положения, а захват трех катеров таковым стал.

Такое несоответствие было воспринято многими как попытка президента добиться переноса президентских выборов, выиграть на которых у него не так много шансов. Собственно, это мнение победило в стенах парламента, согласившегося ввести военное положение в 10 областях вместо планируемой изначально всей территории Украины, и на 30 дней вместо изначальных 60-ти.

В декабре эстафету подхватили в самопровозглашенной «ДНР». 10-го декабря «замглавы управления народной милиции ДНР» Эдуард Басурин заявил о подготовке атаки ВСУ на Донбассе 14-го декабря. В тот же день «глава ДНР» Денис Пушилин заявил о готовности армии «ДНР» отбить якобы неминуемое наступление ВСУ.

Вскоре подобные заявления нашли поддержку и в РФ, когда постоянный представитель МИД Мария Захарова также заявила о подготовке ВСУ к наступлению или провокации на мариупольском направлении. Последнее, по ее словам, даст повод президенту Украины Петру Порошенко отменить президентские выборы.

Подоплека у подобных заявлений наверняка связана с политическими процессами, которые проходят в непризнанных республиках и Украине. Пушилину, недавно признавшему бессилие в попытке остановить рост цен, наступление Украины и в самом деле помогло бы отвлечь внимание недовольного общества от социалки.

Нечто подобное происходило в ноябре, когда в «ДНР» пытались взбудоражить некоей провокацией ВСУ под Горловкой с использованием химоружия. Вызваны были подобные заявления исключительно скандалом вокруг химконцерна «Стирол», чьи работники в очередной раз заявили, что им уже два месяца не платят зарплату.

А вот игра МИД РФ куда масштабнее. Уже не секрет, что Украина получит Томос (в УПЦ Киевского патриархата даже назвали дату его получения – 6-го января). Однако уже сегодня, 15 декабря, состоится Объединительный собор православных церквей, на котором утвердят устав будущей Украинской поместной православной церкви и изберут ее предстоятеля.

Разумеется, подобное событие – однозначный проигрыш РПЦ и стоящей за ее спиной власти РФ, и проигнорировать его нельзя. И если на фоне собора на Донбассе начнется заварушка, Кремль сразу же выставит Украину агрессивной, «безбожницей», которая использует религию для решения своих проблем. В Киеве наверняка это понимают. Но если Украина не захочет обострять ситуацию, вооруженные формирования «республик» это могут сделать и сами, что неоднократно подтверждали.

Но здесь даже не это главное. Давайте подумаем, возможно ли в принципе масштабное наступление на Донбассе ВСУ или РФ, скажем, со стороны Крыма?

В настоящий момент ситуация вокруг Донбасса, Крыма и вообще украино-российских отношений с 2014-2015 гг. вошла в состояние некоего баланса сил, определяющегося по формуле: каждый последующий шаг влечет к вступлению в конфликт более сильной стороны.

Как показал опыт локальных боев 2015-2018 гг., да и ранее, в ходе кампании 2014-го года, боеспособность ВСУ в целом остается на более высоком уровне, чем у вооруженных формирований «народных республик».

В принципе, даже в 2014-м году не имевшая боевого опыта украинская армия вполне успешно продвигалась по Донбассу, пока в дело не вмешался «северный ветер». Те события дали практический опыт по двум направлениям:

1) ВСУ вполне способны успешно наступать, имея в противниках уступающие им в боеспособности части «народных республик»;

2) поражение «республиканцев» тут же вызовет вмешательство некоей неопознанной силы, обитающей на границе востока Украины и РФ и в нужный момент помогающей «ЛДНР».

Собственно, с тех пор в ВСУ, думается, понимают, что можно составить и успешно реализовать план по наступлению на Донбассе, но все это чревато немалыми потерями, ведь эта «таинственная» сила вступит в дело.

Разумеется, «таинственной» эта сила является только для тех, кто в ее существование верит. На деле же речь идет об армии Российской Федерации, временами не стесняющейся помогать проигрывающей, но поддерживаемой стороне открыто – как в августе 2008-го года Южной Осетии, иногда «тайно» – как в августе 2014-го на Донбассе.

Несмотря на многочисленные, часто звучащие и греющие душу патриота заявления о том, что украинская армия одна из сильнейших в мире, в случае столкновения с ВС РФ перевес и конечная победа вряд ли будут на стороне ВСУ. Разница в численности и обеспеченности сыграет свою роль.

Учитывая неравенство сил между ВСУ и ВС РФ, а также неизменным вмешательством последней, тайно или явно, в случае поражений «народных республик», масштабное наступление ВСУ на Донбассе, которым периодически пугают «СМИ ДНР» и МИД РФ, бесперспективно.

Впрочем, в этом есть и обратная сторона: в случае прямого вторжения РФ, которым периодически пугают украинцев, точно так же в стороне вряд ли останутся США и НАТО. Так, если в какие-то локальные бои на Донбассе, пусть и с участием российских военнослужащих, Запад вмешиваться не станет, то вот агрессия против целой Украины с целью присоединения к РФ или насильственной смены власти НАТО вряд ли будет игнорировать. Во всяком случае о том, чтобы этого не случилось, постараются позаботиться Польша и страны Балтии. Кроме того, Запад может отреагировать не только оружием, но и финансовым ударом. И в России это тоже понимают, иначе давно бы покончили с ненавистной им властью.

А потому все зависло на той точке, которую мы сейчас наблюдаем. Подобный баланс сил сохраняется, и нет причин, чтобы он нарушился в данный момент. А потому пугалки, которые доносятся со всех сторон, действительно связаны с политическими задачами сторон. Кто не хочет войны, тот в нее не ввяжется, а кто хочет – обязательно получит.

Никита Синицин, 112