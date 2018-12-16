Фронтовая Горловка: вечером окраины опять «зашумели»

В субботу с наступлением темноты в окрестностях города обстановка традиционно накалилась.

Местные жители начали сообщать о боях после 17 час. По их словам, первыми «проснулись» район Зайцево, Гольмовского, Доломитного и Травневого, а также светлодарское направление.

К 19 час. наиболее интенсивно стреляли на северо-востоке и юго-западе, но отдаленно Спустя час сводки дополнились севером и северо-западом. После 21 час. тревожных сообщений не поступало.

15-го декабря также велись боевые действия под Ясиноватой, Авдеевкой, Спартаком, аэропортом, Песками, Марьинкой, Александровкой и Новомихайловкой на донецком направлении. Огонь открывался и на Приазовье — в районе Чермалыка, Гнутово, Водяного, Лебединского, Ужовки, Широкино и Саханки, а на Луганщине — под Крымским и Станицей Луганской.