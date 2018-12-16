У «ДНР» пропала часть урожая. Его не собрали

На неподконтрольной территории Донецкой области пропала часть урожая овощей из-за несвоевременной уборки.

По словам директора «госпредприятия «Теплицы Донбасса»» Ризвана Якубова, среди причин – нехватка людей. Для уборки урожая овощей привлекли и студентов военного училища.

Еще одной причиной Якубов назвал налоги.

«Пусть лучше урожай пропадет на поле, чем вам придется выплачивать налоги», — процитировал его слова Денис Пушилин.

Предварительно, на полях осталось от 2 до 5 % урожая овощей.

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