Эпидемия гриппа на пороге: во сколько обойдутся лекарства

За пять видов лекарств надо выложить почти 900 гривен.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. По информации Минздрава, за минувшую неделю заболели более 203 тыс. чел. Показатель заболеваемости составил 528,2 на 100 000 населения, что на 1,8% больше среднего эпидпорога по стране. Порог превышен в Харьковской области — на 23%, в Житомирской, Сумской и Киевской — на 12%, в Донецкой — на 1,1%. Более 67% заболевших — дети до 17 лет, из-за чего во многих городах на карантин закрываются школы, от осложнений гриппа зафиксирован один летальный случай. При этом, по данным Госслужбы статистики, антигриппозная аптечка, по сравнению с прошлым годом, подорожала в среднем на 7,7%. Отечественные препараты выросли в цене на 5—6%, а импортные — на 11—12%. «Сегодня» выяснила, сколько теперь стоит самый необходимый набор лекарств от гриппа и простуды и что в нем должно быть.

Нужный комплект лекарств

Врач-терапевт Эдуард Михайлов советует, что в аптечку обязательно должен входить термометр, лучше электронный, он безопаснее, хотя и на порядок дороже (от 350 грн) и 5 видов безрецептурных препаратов. В них не вошли антибиотики, которые должен назначить только врач.

Первый вид препаратов — это иммуномодулирующие, которые стимулируют выработку организмом противовирусного белка интерферона. Это могут быть лекарства на основе инозина, арбидола, амизона, амиксина. Принимать их надо не дожидаясь, пока заболеете. Второй вид — от кашля и першения в горле: таблетки, пастилки для рассасывания с антисептиком, спреи, травяные сборы для полоскания. Третий вид — сосудосуживающие препараты от насморка, травяные или солевые капли. От температуры — жаропонижающие на основе парацетамола и ибупрофена. Но принимать их нужно только тогда, когда температура тела больного выше 38° или ему плохо — появились судороги, головная боль. Пятый вид лекарств — согревающие: горчичники, эфирные масла (эвкалиптовое, пихтовое), которыми можно растирать грудную клетку и спину при болезни. Рекомендуют доктора и смазывать слизистую носа оксолиновой мазью, хотя многие специалисты считают ее пользу недоказанной.

Подготовка

Но чтобы аптечка не пригодилась, терапевты в один голос советуют готовиться к эпидсезону заранее. Стоит это начать еще в середине октября, пока нет ажиотажа на лекарства. Также, по словам Михайлова, в октябре, если есть возможность, надо привиться от гриппа (сейчас — 350—400 грн).

«Не поздно это сделать и сейчас, но 2—3 недели после прививки стоит поменьше бывать на улице, в транспорте и надо потеплее одеваться», — советует доктор.

Стоимость аптечки «по-бедному»

Допустим, термометр в доме есть, мы уже привиты либо решили сэкономить на ней. Подсчитаем, во что обойдется комплект аптечки «Антигрипп» на одного взрослого. Промониторив цены в аптеках Киева, мы выяснили, что иммуномодуляторы обойдутся в 150—400 грн за курс. Самые дешевые отечественные таблетки от першения и кашля стоят от 10 грн за 10 шт., импортные на основе натуральных препаратов (например, исландский мох) — от 110 грн за 30 шт., спрей для горла — 28—100 грн за флакончик 20—30 мл. Травяные сборы — 8—12 грн за коробочку. «Пробить» ноздри обойдется в 16 грн за украинские капли и в 90 грн за импортный спрей. Из жаропонижающих самой дешевой оказалась ацетилсалициловая кислота — 5 грн за 20 таблеток, подороже — лекарства на основе ибупрофена — от 18 грн за 20 таблеток. Эвкалиптовое масло стоит 25—56 грн за флакончик объемом 20 мл. Наконец, десяток горчичников — 6—9 грн, оксолиновая мазь — 8—10 грн. Итого: минимальный набор из препаратов украинского производства против гриппа и ОРВИ обойдется в 260—880 грн. Год назад было на 20—70 грн дешевле.

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