В ЕС пригласили Украину и РФ на следующий раунд переговоров по газу

Представители Украины и России приглашены на следующий раунд переговоров по транзиту газа.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

«Пригласили Украину и Россию в Брюссель на следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне в январе. Ожидаем, что переговоры также посетят коммерческие структуры», — написал он в Twitter.

Шефчович добавил, что «важно развивать положительный импульс, созданный в июле». Именно в июле прошел последний раунд переговоров по газу.

Действующий контракт по транзиту российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

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