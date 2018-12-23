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ЕС выделил 4 млн. евро на гуманитарную помощь востоку Украины

Воскресенье, 23 декабря, 2018

Евросоюз выделил дополнительные 4 млн евро на гуманитарную помощь востоку Украины в связи с наступлением зимнего периода.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

«Мирное население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта. ЕС продолжает свою поддержку нуждающихся, где бы они ни были. Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью неконтролируемые правительством районы, где гуманитарная ситуация по-прежнему очень сложная», — заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного менеджмента Христос Стилианидес.

Финансирование направлено на помощь наиболее уязвимым слоям населения, находящимся на неподконтрольных правительству территориях в течение зимнего периода, например, путем предоставления обогревателей.

Как отмечается, общий объем гуманитарной помощи Евросоюза Украине с 2014-го года составил 116 млн. евро.

Европейская правда



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