Фронтовая Горловка: с сумерками вернулись бои

Интенсивно стрелять начали с наступлением темноты.

Первые сообщения о боевых действиях в воскресеньях начали поступать после 16 час. По словам горожан, в это время стреляли на юго-западе (Широкая Балка). Север (Зайцево) «зашумел» спустя час, но в целом было неспокойно на всех западных и северных окраинах. Около 20 час. в стороне шахты им.Гагарина прогремели несколько «бахов», а ближе к 22 час. пользователи соцсетей сообщили о непрекращающихся обстрелах на этом направлении, а также в районе Доломитного и Новолуганского. Они стихли лишь глубоко за полночь.

Кроме того, в результате боевых действий повреждения получил водопровод «Горловка — Торецк», в результате чего Торецк с пригородами остался без воды. Подробнее мы расскажем об этом чуть позже.

16-го декабря огонь велся и в других «горячих» точках — под Донецком (Ясиноватая Авдеевка, Спартак, Пески, Марьинка, Александровка) на участке от Новотроицкого до Докучаевска, под Мариуполем (Чермалык, Павлополь, Гнутово, Пикузы, Водяное, Лебединское, Широкино, Саханка). На Луганщине бои продолжались у Крымского, Новотошковского и Желобка.