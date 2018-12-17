Кафедральным собором единой УПЦ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве

Кафедральным собором единой Украинской православной церкви будет Михайловский Златоверхий собор в Киеве. Об этом после первой литургии в качестве ее предстоятеля сообщил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

«В целом мы стремимся, чтобы кафедральным собором единой Украинской православной церкви был храм Софии Киевской, но мы понимаем, насколько дорогой нашему украинскому народу является эта памятка, и что церковь самостоятельно не сможет достойно заботиться о ней. Поэтому там богослужение совершается на территории в храме Теплой Софии, а в самом храме Святой Софии — только в дни больших христианских и украинских праздников. Действующим собором будет именно Михайловский Златоверхий собор, потому что во Владимирском соборе будет и впредь совершать свои богослужения святейший патриарх Филарет, который сейчас является почетным духовным наставником Украинской православной церкви», — отметил он.

При этом Епифаний добавил, что до получения Томоса новосозданная Украинская православная церковь не будет принимать никаких весомых решений. «То есть Томос – это тот документ, который оформит нас юридически как автокефальную Украинскую православную церковь, и после этого документа мы будем уже формировать все соответствующие органы, которые будут руководить и участвовать в развитии этой церкви», — подчеркнул он.

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