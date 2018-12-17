Порошенко стыдно за обещание быстро закончить войну на Донбассе

Президент Украины попросил политиков ответственно относиться к своим обещаниям.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему стыдно за свое обещание завершить боевые действия на Донбассе за короткий срок.

«Мне стыдно и я извинился за то, что я подал необоснованные надежды о сроках окончания войны. Я считаю, что тогда мало кто мог предположить масштаб операции российских ВС в Украине. Можно найти тысячи объяснений, можно найти сотни оправданий, но это ошибка. И я могу еще раз извиниться перед украинским народом, что дал необоснованные надежды. Так же я просил бы сейчас, чтобы все политики очень ответственно относились к своим обещаниям, в том числе и предвыборным», – заявил Порошенко.

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